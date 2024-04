IA : Meta va lancer des "petites versions" du futur modèle de langage Llama 3 la semaine prochaine

La firme de Mark Zuckerberg ne veut pas laisser le secteur de l'IA à ses rivaux Google (avec Gemini) et Microsoft (Copilot). Elle développe ainsi depuis plus d'un an son propre modèle de langage, qui en est actuellement au niveau de la version Llama 2. Et celui-ci va connaître très prochainement une mise à jour, avec Llama 3, que Meta veut très vite mettre sur le marché. Et ce, en plusieurs étapes.