IA : développeur ou non-expert de code informatique, vous allez adorer le nouveau modèle de Meta

Meta est déjà connue aujourd'hui pour Llama 2, son modèle de langage large, similaire à GPT-4 chez son concurrent OpenAI (et qui sert de socle technique à ChatGPT). Le groupe américain propose aujourd'hui Code Llama, une déclinaison de son modèle adaptée à l'écriture de code informatique.

Sur son blog, Meta indique que le modèle supporte désormais les langages Python, C++, Java, PHP, Typescript (Javascript), C# et Bash. Les professionnels comme les amateurs peuvent récupérer des séquences de code à partir de phrases écrites en langage naturel. Il suffit de saisir sa demande pour voir apparaître en quelques secondes le code à l'écran. Les utilisateurs les plus avancés peuvent également directement taper du code dans le champ de saisie pour préciser leur demande. Code Llama peut aussi être un outil précieux pour le débugage d'un code, qui peut faire gagner un temps considérable aux développeurs.

Meta indique en outre que trois versions différentes de Code Llama sont disponibles, avec respectivement 7 milliards, 13 milliards et 34 milliards de paramètres disponibles. Les paramètres sont utilisés comme un marqueur des capacités globales d'une intelligence artificielle à produire des résultats précis. Plus le modèle est petit, plus il peut fonctionner facilement sur un seul GPU et s'adapter davantage aux infrastructures plus modestes. Ces versions au nombre réduit de paramètres sont par ailleurs plus efficaces pour générer du code en temps réel.