Meta lance un traducteur automatique aux capacités exceptionnelles : SeamlessM4T

Il faut dire que le groupe de Mark Zuckerberg n'est pas vraiment novice dans le domaine. L'an dernier, Meta annonçait le développement d'une IA censée soutenir son projet « No language left behind » et qui devrait permettre de traduire l'ensemble des langues parlées sur la planète. Le premier modèle alors présenté était déjà capable de parler quelque 200 idiomes.

De manière plus globale, le groupe californien a participé à la frénésie actuelle autour de l'intelligence artificielle en sortant son propre modèle de langage Llama, puis une nouvelle version Llama 2 développée en collaboration avec Microsoft. Mais il ne devrait pas s'arrêter là, comme il l'indique dans sa présentation de SeamlessM4T.

« Il ne s'agit que de la dernière étape de notre effort continu pour construire une technologie alimentée par l'IA qui aide à relier les gens à travers les langues. À l'avenir, nous souhaitons explorer comment ce modèle fondamental peut permettre de nouvelles capacités de communication », est-il ainsi expliqué.