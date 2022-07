Meta a développé une IA capable de traduire 200 langages en temps réel

Le premier modèle de l'intelligence artificielle de Meta s'appelle NLLB-200 et peut traduire 200 langues sans passer par l'anglais. C'est donc une traduction plus véritable que cherche à achever l'IA, afin de permettre aux traductions d'être au plus près des publications originales. Plus de 7 000 langues sont toutefois parlées dans le monde, NLLB-200 a donc encore beaucoup de choses à apprendre.

L'IA de Meta reprend aussi des langues minoritaires, dont 55 du continent africain, avec de très bons résultats. Les performances de NLLB-200 dépassent de 70 % les capacités des autres intelligences artificielles traductrices sur des dialectes d'Afrique et du sous-continent indien. Ainsi, des contenus pourront être traduits en kikuyu (parlé par 6 millions de personnes au Kenya) ou en kamba (parlé par moins de 4 millions de personnes).