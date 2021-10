Microsoft Translator peut désormais traduire plus de 100 langues

Microsoft a annoncé que son service Translator a franchi une nouvelle étape importante : il prend désormais en charge plus de 100 langues. Pour arriver à ce nombre, 12 langues ont récemment été ajoutées au service : le bachkir, le maldivien (ou divehi), le géorgien, le kirghiz, le macédonien, le mongol (cyrillique et traditionnel), le tatar, le tibétain, le turkmène, l'ouïgour et l'ouzbek (en alphabet latin).