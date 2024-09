Bien entendu, les navigateurs disposent d'ores et déjà de fonctions de traductions des pages Web. Mais ils sont faillibles, et peinent souvent à traduire correctement le contenu dynamique ou complexe, comme les chats en direct ou les forums. Les sites Web peuvent aussi disposer de leur propre outil de traduction, mais ils s'avèrent plus énergivores et lents que ceux des navigateurs.