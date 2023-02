Google Traduction peut-il devenir le meilleur traducteur grâce à l'IA ?

En plus de se montrer plus pertinent avec différents contextes, Google Traduction va également évoluer sur bien d'autres points. L'intelligence artificielle vient en effet développer une nouvelle capacité pour l'application : la proposition d'une traduction à partir d'une image.

Cette fonctionnalité fonctionne autant pour des images en ligne que des photos enregistrées sur son appareil. Le machine learning associé à l'IA épaulant Google Traduction permettra également d'associer à la fois textes et images pour une traduction plus complexe, a priori sans faire n'importe quoi.

Outre les améliorations permises par l'IA, Google Traduction fait également peau neuve au niveau de son design et de son accessibilité. L'application gagne en lisibilité et se renforce de nouveaux gestes pour une navigation plus ergonomique. 33 nouvelles langues en profitent aussi pour se joindre à la fête, dont le corse.

Une combinaison gagnante pour Google Traduction grâce à l'aide fort secourable de l'IA ? Il faudra voir la chose dans le contexte pour s'en convaincre.