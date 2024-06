L'IA à la rescousse de Google Traduction : le service maîtrise 110 nouvelles langues, dont le cantonais, l’afar et le punjabi

Dans sa quête incessante d'abolir les frontières linguistiques, le grand Google a toujours bichonné son application pour la rendre de plus en plus performante. En 2022, l'entreprise intégra 24 langues inédites grâce à la Zero-Shot Machine Translation, une approche de la traduction automatique qui permet de traduire entre des paires de langues sans avoir besoin de données d'entraînement parallèles pour ces paires de langues spécifiques.

Aujourd'hui, les progrès abattus sont encore plus fulgurants : l'intégration de 110 nouvelles langues à son service. Cette expansion colossale, rendue possible grâce à l'apport du modèle linguistique sophistiqué PaLM 2 (Pathway Language Model 2), un modèle de langage de pointe fonctionnant grâce à 540 milliards de paramètres. Désormais, des idiomes aussi variés que le cantonais ou le qʼeqchiʼ (langue parlée au Guatemala et au Belize) viennent enrichir le panel linguistique proposé, touchant ainsi une population estimée à plus de six cents millions d'individus.