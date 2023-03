Enfin, cette fonction de Google Translate mobile arrive sur la version web !

Il n'est pas rare de voir des différences plus ou moins significatives entre les version web et mobile d'une application, notamment en matière de fonctionnalités. C'est justement le cas de Google Traduction, dont l'application mobile offre un plus grand nombre de possibilités. En plus de pouvoir traduire en temps réel des conversations (une fonctionnalité qui se veut d'ailleurs très pratique lors de voyages à l'étranger), cette dernière est aussi appréciée pour offrir à ses utilisateurs la possibilité de traduire du texte à partir d'images.