Google Lens débarque sur ordinateur et permet la reconnaissance optique de caractères dans Google Photos

Comme l'explique 9to5Google, il suffit d'ouvrir une image contenant du texte pour qu'une action contextuelle (agrémentée pour l'heure de l'ancien logo de Google Lens) apparaisse, nous proposant de « Copier le texte de l'image ». Cette nouvelle action est proposée à gauche des commandes de partage, d'édition ou d'info présentes sur l'interface de Google Photo.

En cliquant dessus, Google Lens s'active, souligné par l'animation d'analyse que nous connaissons. Une fois cette étape passée, le texte de l'image est sélectionné et se réplique dans un panneau sur la droite. Directement depuis l'image, il est alors possible de désélectionner du texte, de prendre en gras certains passages seulement et de les copier à l'aide d'un bouton flottant.