Microsoft lance Group Transcribe, une application de traduction en direct, d'abord pour iOS

La traduction instantanée, nous le disions, c'est une idée sur laquelle Microsoft planche depuis des années. Dès 2006, l'équipe de Skype, alors indépendante, annonçait un service de traduction facturé à 2,99 dollars par minute ! Dix ans plus tard, après un passage par Ebay, et son arrivée chez Microsoft, Skype développe un algorithme dédié et intègre un dispositif de traduction en temps réel au sein de sa messagerie.

« Pour développer des produits d'intelligence artificielle de qualité qui puissent être accessibles pour tout le monde, il est crucial que nous puissions entrainer les modèles d'IA avec des données très pertinentes », explique Pavan Li, responsable du projet. Il souligne toutefois que si Microsoft Teams est le théâtre de conversations représentant plusieurs milliards de minutes par jour, pas une seule seconde n'est exploitée par Microsoft, dans un souci de respect de la vie privée des utilisateurs.

Néanmoins, au sein de l'application Group Transcribe, les utilisateurs peuvent, s'ils le souhaitent, permettre aux algorithmes de Microsoft d'exploiter leurs données pour renforcer leur pertinence.