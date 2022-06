Cette IA permet de reconnaître les visages anonymes des victimes de l’Holocauste

L’IA développée par Patt sur son temps libre est baptisée From Numbers To Names (N2N) et elle est disponible gratuitement pour tous ceux qui souhaitent l’utiliser. Fonctionnant grâce à la technologie de reconnaissance faciale, elle est capable de parcourir plus de 700 000 photos de l'Europe d'avant-guerre et de l'Holocauste, et de les relier à des personnes vivantes aujourd'hui. Les visuels ont été fournis par le United States Holocaust Memorial Museum (USHMM).