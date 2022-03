À quelles fins l'Ukraine utilise-t-elle la reconnaissance faciale Clearview AI dans la guerre contre la Russie ?

« Nous allons voir une technologie avec de bonnes intentions se retourner contre nous et blesser les personnes mêmes qu'elle est censée protéger. Une fois que vous avez introduit ces systèmes et leurs bases de données associées dans une zone de guerre, vous n'avez plus aucun contrôle sur la façon dont ils seront utilisés », a déclaré auprès de Reuters Albert Fox Cahn, directeur exécutif de l'organisme américain Surveillance Technology Oversight Project (STOP). Il affirme qu'une utilisation visant à identifier les morts est la façon la moins dangereuse d'opérer ce genre de technologie, et donc potentiellement la seule valable.