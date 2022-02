Reconnaissance faciale : Clearview AI affirme pouvoir identifier presque tout le monde d'ici un an

La société assure que depuis début 2020, elle est passée de 3 milliards à plus de 10 milliards d’images dans sa bibliothèque de visages. Elle explique en outre que son système de collecte de données ingère 1,5 milliard de visuels chaque mois. Si elle parvient à engranger 50 millions de dollars de financement, l’entreprise explique qu’elle sera en mesure d’accroître ses pouvoirs de collecte à 100 milliards de photos d’ici l’année prochaine, soit l’équivalent d’environ 10 visages pour chaque personne présente sur Terre . Elle espère ainsi créer de nouveaux produits, élargir son équipe de vente internationale et exercer un lobbying plus poussif pour faire pression sur les décideurs gouvernementaux.