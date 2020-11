La police de Los Angeles encadre l'usage de logiciels de reconnaissance faciale à la suite de dérives

Officiellement, l’emploi de la reconnaissance faciale n’est pas proscrit au sein du LAPD. Néanmoins, il s’effectue théoriquement dans un cadre défini et avec « parcimonie ». Or, ici, des agents ont utilisé la version commerciale du logiciel Clearview AI, et ce, sans aucun accord préalable de leur hiérarchie. En outre, la base de données de Clearview AI contient des « images de source non criminelle », ce qui a fait vivement réagir les défenseurs des libertés individuelles.