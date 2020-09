Portland promulgue l'interdiction de la reconnaissance faciale la plus stricte des US

D’autres villes du pays comme Oakland, San Francisco ou Boston ont également interdit à la police d’exploiter la reconnaissance faciale, mais la législation de Portland est bien plus sévère car elle empêche aussi les entreprises privées de s’en servir. Cela touche notamment les banques, les restaurants, les salles de cinéma et de concert, les stations de transports, y compris les aéroports, ou encore les magasins. Il arrive en effet que certains commerces utilisent la technologie, notamment dans le but d’identifier les voleurs.