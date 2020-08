La reconnaissance faciale automatique mise en cause dans une décision de justice au Royaume-Uni

En décembre 2017, puis en mars 2018, Edward Bridges, un militant des droits civiques, a été filmé et enregistré alors que son nom n'apparaissait pas sur la liste des personnes recherchées. Bien que les images aient été effacées « immédiatement après », l'homme les a perçues comme une infraction, jugeant AFR Locate comme « non compatible avec l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme sur le droit au respect de la vie privée, de la législation sur la protection des données et du devoir d'égalité du secteur privé (Public Sector Equality Duty, ou PSED). »