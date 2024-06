Des milliers de voyageurs ont été scrutés par une IA d’Amazon dans des gares britanniques

La question de la surveillance algorithmique est prégnante en France depuis près d'un an, et l'annonce de son utilisation par les pouvoirs publics à l'occasion des Jeux olympiques. Mais de l'autre côté de la Manche, les autorités n'ont pas attendu, et ont déjà lancé des essais à grande échelle, dont une enquête du Wired nous apprend l'ampleur.