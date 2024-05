De l'IA pour la CIA ! Microsoft propose ses outils IA aux espions américains

L'intelligence artificielle inquiète beaucoup de monde depuis l'irruption de ChatGPT dans le champ public. Il a très vite été compris que cette technologie, avec sa capacité de générer des images, et même bientôt, des vidéos réalistes, pourrait faire très mal à la perception de la réalité. D'autres se sont inquiétés du potentiel usage militaire de l'IA, qui semble de plus en plus devenir quelque chose de commun, comme le montre l'essai récent d'un affrontement entre un avion de chasse piloté par un humain et un autre dirigé par l'IA. Des inquiétudes qui devraient encore monter avec la nouveauté lancée par Microsoft.