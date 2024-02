Le Pentagone a utilisé l'IA pour mener des frappes au Moyen-Orient durant ce mois de février

L'intelligence artificielle n'a pas chômé dans les locaux du département de la Défense des États-Unis. Car d'après des propos de la responsable de la technologie au sein du commandement central des États-Unis, Schuyler Moore, propos rapportés par Bloomberg News, de nombreuses frappes menées par les USA ont récemment été guidées par l'IA.

Plus exactement, ce sont 85 frappes sur des sites au Moyen-Orient durant le mois de février qui sont concernées. L'IA a dans ce cadre aidé les soldats américains à distinguer des centres où se trouvaient des rockets, des missiles, des drones et des centres d'opérations de milice lors d'attaques lancées le 2 février dernier en Irak et en Syrie. La technologie est aussi utilisée pour frapper les rebelles Houthis, qui, en soutien aux Gazaouis, sont depuis plusieurs mois à l'origine de tirs contre des navires dans la mer Rouge.