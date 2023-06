Drones : l'IA de l'Air Force a-t-elle décidé d'éliminer un humain pour accomplir sa mission ?

Le colonel Hamilton est le « Chief of AI test and operations » au sein de l'US Air Force. Alors quand un tel personnage annonce qu'une simulation montre la possibilité qu'un drone tue son opérateur humain parce qu'il « l'empêche d'accomplir sa mission », forcément, on le prend au sérieux. Mais Hamilton a depuis expliqué s'être mal exprimé, et qu'une telle expérimentation n'avait jamais eu lieu.