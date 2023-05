Inquiet, pessimiste même, l'ex-monsieur IA de Google dévoile pourquoi il a quitté l'entreprise

L'intelligence artificielle, combien de dangers ? On le sait, l'IA peut poser de nombreux problèmes, que ce soit dans son contact avec des publics fragiles ou même de manière plus globale avec son impact sur les emplois occupés par des êtres humains. Pourtant, le principal péril de la technologie ne serait pas là selon Geoffrey Hinton, pionner de l'IA chez Google, et qui a démissionné de l'entreprise de Moutain View.

« Je suis parti pour pouvoir parler des dangers de l'IA sans tenir compte de l'impact sur Google », a-t-il ainsi expliqué sur Twitter. Car pour ce chercheur spécialisé dans l'IA, l'humanité serait arrivée à un tournant de son histoire, avec la possibilité que l'intelligence artificielle devienne rapidement plus intelligente… que les humains.

« La plupart des gens pensaient que c'était une erreur. Et moi aussi. Je pensais que c'était dans 30 à 50 ans, voire plus. Évidemment, je ne suis plus de cet avis », a déclaré Geoffrey Hinton au New York Times.