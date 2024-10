Pour Reid Hoffman, l'IA va certes automatiser certaines tâches, mais elle va surtout permettre aux humains de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, nécessitant créativité et intelligence émotionnelle. Il prend l'exemple des chatbots qui, s'ils peuvent gérer des demandes basiques, ne remplaceront pas de sitôt un service client capable d'empathie et de résolution de problèmes complexes. L'IA apparaît donc plus comme un outil pour augmenter les capacités humaines que comme un concurrent.