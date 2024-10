Plus concrètement, toutes les selles sont répertoriées sur l'échelle de Bristol, un outil médical qui classe les différents types de défécation en fonction de leur forme et de leur consistance, pour que chacun puisse bien comprendre et suivre l'évolution de son transit. L'application de Throne permet en outre de recenser l'alimentation, les traitements médicamenteux et les activités afin de déterminer ce qui contribue à une bonne ou une mauvaise santé intestinale.