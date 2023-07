L'IA responsable de licenciements dans les entreprises qui la développent

Dan Wang, un professeur à l'université de Columbia, remarque que la différence entre les spécialistes maîtrisant l'intelligence artificielle et ceux dont ce n'était pas le cas ne se ressentait pas seulement dans la sécurité de l'emploi, mais aussi et surtout dans le niveau de salaire. Ceux qui ont pris le train en marche gagnent déjà 12 % en moyenne de plus que les autres. Pour lui, l'IA va forcer les entreprises à se repenser et se restructurer, mais il n'imagine pas les machines remplacer les humains à grande échelle à court terme.