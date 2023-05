Jamais 2 sans 3 ! Pour la troisième fois en quelques mois, Meta, maison-mère de Facebook, licencie des salariés

Si Meta n'a pas été le seul géant de la tech à connaître des difficultés au cours de l'année 2022, c'est probablement l'exemple le plus marquant. En effet, son modèle économique a été rudement mis à l'épreuve par l'adoption de lois et de régulations sur la protection des données et le groupe a collectionné les amendes record. De plus, la baisse générale des budgets publicitaires sur Internet l'a durement impacté. L'avènement de plateformes concurrentes, TikTok en tête, n'a à l'évidence pas dû non plus arranger la situation. Mais surtout, le titanesque projet si cher au cœur de Zuckerberg, le metaverse, a englouti des dizaines de milliards de dollars, pour un retour sur investissement qui reste dérisoire. Au point que, pour la première fois de son histoire, Meta enregistre en 2022 une baisse de revenus sur l'année.