L'hécatombe continue pour Meta ? Le géant pourrait à nouveau licencier en masse

Rappelons-le, Mark Zuckerberg avait promis de « l'efficacité » lors de l'annonce des derniers résultats trimestriels de la firme. Efficacité notamment par rapport à la période précédente et les investissements tous azimuts dans des domaines comme le metaverse.

Meta pourrait ainsi supprimer des projets et des emplois qu'elle considérerait comme trop coûteux. Autre mesure importante, de nombreux managers vont être « rétrogradés » afin de réduire les couches d'intermédiaires entre le haut de la direction et les employés. D'autres managers devront pour leur part prendre petit à petit en charge des équipes plus conséquentes.

Sera-ce ensuite la fin des efforts de réorganisation de la firme de Menlo Park ? Pas sûr. Dans une discussion durant ce mois de février avec des investisseurs, Mark Zuckerberg évoquait les restructurations entamées. Il affirmait alors : « Lorsque nous l'avons fait, j'ai clairement dit que c'était le début de notre souci d'efficacité, et non la fin. » Une promesse ?