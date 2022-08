Chez Facebook, les prestataires perdent leur contrat sur un pile ou face

Contactée, Accenture nie catégoriquement un quelconque dégraissage dans ses effectifs. Meta, la maison mère de Facebook, a quant à elle refusé de commenter cette affaire.

L'heure est néanmoins grave pour l'entreprise de Mark Zuckerberg qui traverse une année 2022 tempêtueuse. Facebook a connu en début d'année sa première baisse d'utilisateurs, et il y a quelques jours seulement, le groupe Meta a annoncé un chiffre d'affaires en légère baisse et des profits en chute libre de 36 %. De plus, le cours de Bourse et la valorisation de l'entreprise ont chuté de moitié depuis le début de l'année.

Les plans de Meta en ce qui concerne le metaverse ont également été contrariés par la crise économique. Le groupe investit près de 10 milliards de dollars par an sur le sujet pour un retour sur investissement quasi nul et ne prévoit pas une inversion de cette tendance avant une dizaine d'années.

Meta a déjà annoncé une réduction drastique des embauches ainsi qu'un arrêt de nombreux projets, mais pas de licenciements directs. Pourtant, en interne, certains redoutent une réduction prochaine des effectifs de l'ordre de 10 %.