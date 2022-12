Zuckerberg : une année 2022 en métavers et contre tous

Dans les faits, les univers d'Horizon Worlds sont majoritairement déserts et vides. Mark Zuckerberg n'a d'ailleurs pas échappé aux moqueries du web après la publication d'un selfie pris dans le métavers et qui montrait son avatar aux côtés d'une Tour Eiffel. La qualité graphique du « cliché », plus proche d'un jeu Wii de première génération que du futur promis à grands coups de communication, a fait rire aux éclats les internautes et Zuckerberg de publier rapidement une photo de son avatar modélisé avec les derniers outils conçus par Meta, et effectivement bien plus convaincants.