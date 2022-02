Surprise ! Les Reels d'Instagram arrivent sur... Facebook, voyons comment ça marche

Érigé comme format qui « croît le plus rapidement » au sein des réseaux sociaux du groupe Meta, selon Mark Zuckerberg lui-même, Reels, qui permet aux utilisateurs d'Instagram de créer de courtes vidéos amusantes et divertissantes d'une soixantaine de secondes, débarque désormais sur Facebook. Le groupe californien vient d'en faire l'annonce et précise que le format est aussi disponible en France, dès à présent, à la fois sur iOS et Android.