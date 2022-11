Pourquoi la maison mère de Facebook et Instagram va licencier "11 000 des ses talentueux employés"

Ainsi, Meta va se séparer de plus de 11 000 salariés, ce qui représente environ 13 % de l'ensemble de son personnel. Les employés licenciés recevront un mail pour les notifier de leur départ. Pour les salariés basés aux États-Unis, des compensations et un accompagnement seront mis en place. Ils toucheront par exemple une indemnité (basée sur leur salaire) d'une valeur de 16 semaines avec deux semaines supplémentaires par année d'ancienneté. Les frais de santé seront couverts pendant six mois et Meta aidera les personnes à trouver un nouvel emploi.