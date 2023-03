Meta continue de licencier en masse, mais dans quel but ?

Cette annonce n'a pas surpris ceux qui ont suivi les discours du patron du groupe Mark Zuckerberg. En effet, ces derniers mois, le milliardaire a réitéré sa volonté de placer le groupe sous le signe de l'efficacité. Et pour cela, la direction veut d'un côté « aplatir » la hiérarchie, afin d'améliorer les communications entre la base et le sommet, et d'un autre réduire les effectifs pour atteindre certains objectifs financiers.

Cette dernière ambition est à la base des licenciements actuels. Dans ce cadre, la direction a demandé aux directeurs et aux vice-présidents de faire la liste des collaborateurs dont le renvoi n'aurait pas d'impact significatif sur le fonctionnement de Meta. Les dirigeants en charge de cette restructuration devraient faire vite, afin de finaliser les opérations avant le départ de Mark Zuckerberg en congé parental, à la naissance de son troisième enfant.