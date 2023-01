Meta, Amazon, Google, Microsoft et même Apple... pourquoi ils pourraient encore licencier

Le modèle économique d'une majorité de plateformes est basé sur la publicité. Or, face à la hausse globale de leurs dépenses, notamment énergétiques, beaucoup d'entreprises coupent dans des budgets secondaires. Bien qu'elles soient primordiales pour beaucoup d'entreprises, la publicité sur les réseaux sociaux, la communication et la visibilité sur le web restent en première ligne de leurs saignées financières en cette période d'inflation galopante. Avec une conséquence directe et quasi instantanée pour Alphabet (Google), Meta (Facebook, Instagram) et même Microsoft, qui vend des publicités sur son moteur de recherche Bing.

À moins que la conjoncture ne change très vite, ces « Big Tech » ne pourront pas conserver leurs trains de vie d'il y a encore quelques mois. Pire, cette période est l'occasion pour certains outsiders de tirer leur épingle du jeu et de s'imposer structurellement dans la course. Alors que les audiences des plateformes historiques sont en baisse, de plus en plus d'annonceurs se tournent notamment vers TikTok pour sa compétitivité et ses performances. Encore une ombre au tableau.

Les constats ne sont pas plus roses dans le domaine du e-commerce. Après une profitabilité rassurante au plus fort de la pandémie, Amazon a ainsi subi une décélération post-COVID, enregistrant, fin 2022, une croissance timide pour ses standards. Si son chiffre d'affaires a augmenté, cela s'est fait à un rythme plus lent qu'attendu sur les derniers trimestres. De son côté, son activité de cloud computing (AWS) subit également la frilosité des entreprises soucieuses de maîtriser leurs coûts.