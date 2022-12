Musk, Bezos, Zuckerberg & Co : ils ont perdu 433 milliards de dollars cette année

Le Washington Post nous apprend donc que les milliardaires ont perdu au total 433 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2022. La chute la plus brutale est celle d'Elon Musk, qui a perdu en douze mois 132 milliards de dollars. L'action de Tesla n'a cessé de dégringoler durant cette année, la faute à des difficultés d'approvisionnement, mais aussi à la vente de titres réalisée par Elon Musk pour le rachat chaotique de Twitter. Les investisseurs prennent peur, et rien ne semble enrayer la chute de l'entreprise.

Jeff Bezos a pour sa part perdu 84 milliards de dollars. Amazon a vécu l'une des pires années de son histoire, alors que les consommateurs délaissent quelque peu le géant du e-commerce pour retrouver les boutiques physiques. L'homme reste toutefois à la tête d'un pactole de 108 milliards de dollars.

Mark Zuckerberg a quant à lui vu s'envoler 80 milliards de dollars. Son entreprise Meta traverse une crise massive liée à une concurrence accrue de TikTok, à des dépenses faramineuses pour l'élaboration du metaverse et aux revenus publicitaires. Cette dernière raison provoque aussi une chute de 88 milliards de dollars des fortunes cumulées de Sergei Brin et Larry Page, fondateurs de Google.

Enfin, Bill Gates et Steve Ballmer limitent la casse avec respectivement 28 et 20 milliards de dollars en moins. Les deux anciens dirigeants de Microsoft peuvent compter sur la bonne santé de l'entreprise, qui continue à progresser sur le sujet du cloud computing. Néanmoins, une demande plus faible des PC devraient encore grignoter un peu plus leur généreux pactole dès l'année prochaine.