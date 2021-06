Microsoft passe le cap de la valorisation à 2000 milliards de dollars

La croissance de Microsoft a été accélérée par la démocratisation du télétravail et de la formation à distance . La demande en logiciels et en services hébergés a littéralement explosé. Sans surprise, les actions du groupe ont connu une hausse de leur cours de 64 % depuis mars 2020 et Microsoft a enregistré 14,8 milliards de dollars de profits.

Pour Satya Nadella, PDG de Microsoft : “Après un an de pandémie, les courbes de croissance ne ralentissent pas. Au contraire, elles accélèrent et c’est juste le commencement.”

À l’instar d’Apple ou de Microsoft, ce sont bien les géants du numérique qui s'invitent au club des deux billions. Car si le groupe pétrolier Saudi Aramco y est déjà entré en 2019, aujourd’hui, il reste à distance et ce sont Amazon et Google qui sont les plus à même de s’y projeter.