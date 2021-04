Windows 10 est installé sur pas moins de 1,3 milliard d'appareils

D'après des analystes, la COVID-19 n'est pas étrangère à cette progression avec l'explosion du télétravail dans une multitude de pays. Les salariés ont logiquement dû s'équiper afin de pouvoir travailler depuis leur domicile, et les machines qui embarquent Windows 10 semblent avoir été plébiscitées. Autre élément important, rappelons que Windows 7 n'est plus pris en charge par Microsoft en dehors des entreprises. Ces dernières peuvent choisir de payer des montants parfois astronomiques pour recevoir des mises à jour de sécurité, mais beaucoup se sont vraisemblablement tournées vers Windows 10.



Cette embellie pour Microsoft se traduit dans plusieurs secteurs d'activité. Par exemple, les services de communication Teams comptent plus de 145 millions d'utilisateurs au quotidien, et Microsoft 365 pointe à 50 millions d'abonnements souscrits en 2020. Ensemble, les services Azure et Office 365 ont rapporté 17,7 milliards de dollars à Microsoft. La société dirigée par Satya Nadella a gagné plus de 41 milliards de dollars l'année dernière.