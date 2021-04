Des apps Linux sur Windows 10, c'est possible et Microsoft en fait la démo

Microsoft continue d'intégrer Linux plus profondément dans son propre système d'exploitation. Après l'ajout d'un kernel Linux open-source en 2020, l'entreprise continue de séduire les développeurs qui veulent concilier le système d'exploitation et l'écosystème Windows . Bientôt, ceux-ci pourront faire tourner, en plus du Bash, des applications Linux directement depuis Windows 10.