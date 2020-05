Microsoft déploie son Windows Terminal 1.0

© Softpedia News

Près d'un an après en avoir présenté une première preview lors de la Build 2019, Microsoft lance la version 1.0 de Windows Terminal pour Windows 10. Un lancement attendu de pied ferme, tout spécialement par les développeurs.

Disponible en bêta depuis plusieurs mois, Windows Terminal a profité de nombreuses améliorations et ajouts depuis son annonce l'année dernière. Cette version totalement repensée de l'invite de commande de Windows se veut plus jolie, plus intuitive, mais aussi plus pratique et fait donc la part belle à des nouveautés fort intéressantes.

Accélération GPU, onglets multiples, customisation…

Microsoft a par exemple implémenté une prise en charge du GPU pour accélérer le rendu. Une bonne façon de donner un coup de nerf aux performances de l'application, qui profite par ailleurs du support Unicode et du codage de caractères UTF-8, entre autres. Windows Terminal 1.0 dispose aussi de Cascadia Code, une police TrueType développée spécialement pour la nouvelle version de l'outil. C'est elle que l'on aperçoit sur la vidéo de présentation ci-dessous. On retrouve aussi le concept d'onglets et de volets que Microsoft était fière de présenter l'année dernière, et qui devrait se montrer utile pour travailler sur plusieurs fenêtres ou applications en lignes de commandes sans sortir de Windows Terminal. « Windows Terminal vous permet d'exécuter n'importe quelle application en lignes de commandes à l'intérieur des onglets et des volets. Vous pouvez créer des profils pour chacune de vos applications en lignes de commandes et les ouvrir côte à côte pour un flux de travail transparent. Chacun de vos profils peut être personnalisé à votre convenance », explique à ce propos Microsoft. « En outre, le terminal créera automatiquement des profils pour vous si vous utilisez le sous-système Windows pour les distributions Linux ou des versions PowerShell supplémentaires installées sur votre machine », ajoute le groupe, cité par Softpedia News.



Le Fluent Design à la rescousse de nos mirettes !

Autrefois vieillot et peu avenant, l'invite de commande de Windows se fait aujourd'hui sexy au travers de Windows Terminal. Microsoft a notamment prévu de nombreuses options de personnalisation et une interface basée sur le Fluent Design de Windows 10. On peut aussi y ajouter des images d'arrière-plan et l'outil est capable de lire les GIFs pour plus de convivialité. Microsoft a même pensé à ajouter un mode rétro à son nouveau terminal pour nous donner « la sensation d'utiliser un appareil à tube cathodique classique ». Dispensable, certes, mais amusant. Notons enfin la présence d'un programme de preview, qui permettra aux utilisateurs de tester toutes les nouveautés des prochaines versions de Windows Terminal avant leur lancement. Ce programme permettra, le moment venu, l'installation d'une build séparée de l'application stable… pour éviter tout mélange hasardeux ou mauvaise surprise.