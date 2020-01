L'application Windows Terminal va s'enrichir en fonctionnalités et offrir... un mode CRT rétro

© The Verge

Un mode CRT au programme... mais pas seulement

Une mise à jour disponible ce 14 janvier

Mois après mois depuis juin dernier, Microsoft perfectionne, peaufine et surtout enrichit son utilitaire d'interprétation dédié aux codes cmd, powershell ou encore bash. Alors que le déploiement de sa version finale approche , Windows Terminal profite dès maintenant d'une nouvelle update.Parmi les nouveautés annoncées par Microsoft, l'introduction d'un mode CRT rétro à souhait. Ce dernier ne manquera pas de conférer à l'application la dégaine de ce qu'on trouvait sous Windows avant que le monde de l'informatique ne troque les écrans cathodiques pour des écrans plats à dalles LCD.Outre ce clin d'œil appuyé aux utilisateurs nostalgiques, Microsoft utilisera la prochaine mise à jour de Windows Terminal pour introduire une nouvelle fonctionnalité clairement plus utile : la recherche. Cette dernière permettra de «», explique The Verge.Le redimensionnement des onglets est par ailleurs en cours d'ajout, avec pour objectif d'ajouter plus d'onglets sur une seule et même fenêtre. Microsoft en profitera aussi pour déployer la possibilité d'entrer une commande personnalisée pour ouvrir un profil spécifique. Pouvoir appliquer un réglage unique à plusieurs profils sur le terminal est aussi au menu.Ces dernières nouveautés font suite à une précédente mise à jour qui avait ajouté à Windows Terminal la prise en charge de la vue partagée (split view). Il est en effet possible depuis quelques semaines d'avoir sous les yeux plusieurs invites de commande ouvertes les unes à côté des autres au sein d'un seul onglet du terminal. Les nouveautés de la mise à jour d'aujourd'hui apportent simplement plus de fonctionnalités à cette fonction en particulier.Microsoft a entamé le déploiement de cette nouvelle update ce jour, après avoir lancé il y a peu une version de test auprès d'un échantillon de ses propres employés.