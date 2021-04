Windows 10 21H2 : les évolutions du gestionnaire des tâches se montrent dans la dernière preview

En attendant le déploiement à tous les utilisateurs de la version 21H2 de Windows 10 à la fin de l'année, les plus impatients et curieux peuvent comme toujours s'essayer aux Builds Insider afin de tester en avant première les futurs ajouts et améliorations du système d'exploitation. Aujourd'hui, Microsoft a déployé la Build 21364 qui, en plus de corriger divers bugs, vient apporter quelques changements, notamment du côté du gestionnaire des tâches.