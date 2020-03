Windows Subsystem for Linux : le kernel bientôt plus facile à mettre à jour

Lire aussi :

Des mises à jour plus souples

Le sous-système Linux de Windows (WSL premier du nom) permettait initialement aux «», selon les propres mots de Microsoft... qui améliorait ce concept de base l'année dernière.En mai 2019, le géant de Redmond annonçait en effet un changement de direction avec son WSL2, qui miserait désormais sur un «» intégré directement à Windows 10. Comme le rappelle Tom's Hardware, ce dernier est par ailleurs open-source et peut être téléchargé librement sur GitHub . Il fonctionne grâce à un système de machine virtuelle allégé.Le problème ? Jusqu'à présent ce Kernel Linux était mis à jour en même temps que Windows 10. Un manque de souplesse auquel Microsoft veut remédier avec le version 2004 de Windows 10. Le groupe a ainsi déclaré vendredi dernier qu'il allait «». L'idée est de «». Microsoft indique avoir pris cette décision pour répondre aux demandes de nombreux utilisateurs.Cette nouvelle version de WSL arrivera avec Windows 10 v. 2004, qui est attendu sur la première moitié de cette année 2020... et donc dans les tous prochains mois.Les mises à jour de WSL2 devraient rester transparentes pour l'utilisateur puisqu'elles se feront automatiquement via Windows Update. Seul les membres du programme Insider ayant installé la build 19041.153 de Windows 10 seront invités à mettre à jour manuellement le Kernel Linux, la première fois seulement qu'ils lanceront des commandes spécifiques.