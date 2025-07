Le point de départ de l'attaque est d'une simplicité déconcertante. Un attaquant ayant un accès physique à un ordinateur portable verrouillé peut intentionnellement saisir un mot de passe de déchiffrement erroné à plusieurs reprises. Sur certains systèmes comme Ubuntu 25.04, cette action ne verrouille pas la machine mais ouvre un debug shell, une interface de dépannage de bas niveau. Cette console, conçue pour la maintenance et la récupération de système, devient ici une porte d'entrée pour compromettre la sécurité de l'appareil. Elle offre des privilèges suffisants pour interagir avec les fichiers de démarrage essentiels, contournant ainsi les premières lignes de défense de l'ordinateur.

Le véritable cœur de la vulnérabilité réside dans l'initramfs (Initial RAM File System). Il s'agit d'un système de fichiers temporaire chargé en mémoire vive au tout début du processus de démarrage, avant même que le système d'exploitation principal ne soit lancé. Son rôle est de préparer l'environnement nécessaire pour monter le vrai système de fichiers, y compris le déchiffrement des disques.

Le problème fondamental est que, si le noyau Linux et ses modules sont protégés par des signatures cryptographiques via le Secure Boot, l'initramfs lui-même ne l'est généralement pas. Un attaquant peut donc le décompresser, y injecter un code malveillant comme un script pour enregistrer les frappes du clavier (keylogger) ou exfiltrer des données puis le recompresser sans déclencher la moindre alerte de sécurité. Au prochain démarrage, lorsque l'utilisateur légitime saisira son mot de passe, le script malveillant s'exécutera avec des privilèges élevés.