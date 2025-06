Les deux vulnérabilités, référencées sous les noms CVE-2025-5054 (CVSS 4.7) et CVE-2025-4598 (CVSS 4.7), concernent respectivement les outils Apport (utilisé notamment par Ubuntu) et systemd-coredump (activé par défaut sur Fedora et RHEL). Tous deux sont conçus pour gérer les rapports de crash, et génèrent un core dump (copie de la mémoire du programme au moment du plantage).