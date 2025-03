Deuxième mardi du mois oblige, Microsoft vient de publier son traditionnel Patch Tuesday. Moins spectaculaire que celui de janvier, mais un peu plus costaud que celui de février, ce lot d’updates de sécurité entend corriger quelque 57 vulnérabilités, parmi lesquelles six failles activement exploitées et six autres classées critiques. Tour d’horizon de ce que viennent patcher les dernières mises à jour pour Windows 10 (KB5053596, KB5053606), Windows 11 (KB5053598, KB5053602) et Windows Server (KB5053599, KB5053888, KB5053995).