Les deux autres zero-day concernent Microsoft Surface (CVE-2025-21194) et NTLM (CVE-2025-21377). Si elles ne sont pas encore exploitées, leur divulgation publique avant la disponibilité du correctif les rend dangereuses et nécessite une attention immédiate des équipes IT. La vulnérabilité NTLM, notamment, pourrait permettre à un attaquant de récupérer des hachages de mots de passe NTLMv2, ouvrant ainsi la voie à de potentielles usurpations d'identité.