Windows : Microsoft corrige pas moins de 73 vulnérabilités, dont 5 grosses failles critiques

On ajoutera à tout cela une quinzaine de correctifs liés à des failles d'exécution à distance dans Microsoft WDAC (Windows Defender Application Control) OLE DB pour SQL Server. Ces vulnérabilités pourraient être exploitées par un attaquant pour pousser un utilisateur authentifié à se connecter à un serveur SQL malveillant via OLE DB. Le correctif est complété d'un autre, qui résout la brèche CVE-2023-50387, portant sur un défaut de conception remontant à 24 ans de DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) et qui pouvait être exploité pour provoquer des attaques par déni de service.