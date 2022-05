Microsoft corrige 74 vulnérabilités, dont 7 critiques, affectant toutes les versions de Windows

Passons maintenant à la faille de sécurité CVE-2022-29972, d'un niveau plus critique mais qui n'a quant à elle a priori pas été exploitée. Elle relève des pilotes Amazon Redshift ODBC et JDBC et des pilotes Amazon Athena ODBC et JDBC, provoquant une mauvaise validation des jetons d'authentification. Les plateformes Azure Synapse Pipelines et Azure Data Factory exploitant le pilote Amazon Redshift ODBC, elles étaient sensibles à cette vulnérabilité.