Une terrible cyberattaque paralyse des dizaines d'hôpitaux roumains, contraints de revenir au papier et au stylo

Pour ce qui est du fonctionnement des services, tout n'est pas noir pour les établissements touchés, qui ont pour habitude de sauvegarder très fréquemment les données de leurs serveurs (entre 1 et 3 jours pour la plupart des hôpitaux). Un bon réflexe qui permettra une restauration plus facile et rapide des services et des données, même si l'attaque laissera forcément des traces, et ce pendant longtemps.