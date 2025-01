Le service de Bureau à distance de Windows n'est pas épargné, avec deux vulnérabilités (CVE-2025-21297 et CVE-2025-21309) qui permettent l'exécution de code à distance sur les serveurs de passerelle Remote Desktop Gateway, censés sécuriser l'accès distant aux bureaux via Internet. Ces vulnérabilités sont d'autant plus dangereuses qu'elles ne nécessitent aucune interaction de l'utilisateur pour être exploitées.