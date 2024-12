Pierreonline

Perso pour gagner du temps je rallume les pc que j’utilise pas au quotidien juste pour faire toutes les majs… entre windows update, le store Microsoft pour les apps, et les update de bios via les outils fournis par les marques y a toujours une tonne d’updates à faire surtout si on a pas allumé le pc en question depuis deux trois mois lol …

Bref, je fais ça pour au cas où je doive utiliser un de ces pc le gros des maj est déjà faite et le pc est utilisable immédiatement…

Sinon sur le pc que j’utilise au quotidien je fais les majs day one, surtout les patchs Tuesday…